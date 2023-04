Tensiuni crescute între Norvegia și Suedia din cauza unei rachete prăbușite Norvegia s-a suparat pe Suedia care nu a avertizat-o imediat in legatura cu prabusirea accidentala a unei rachete pe teritoriul sau, deși nu a provocat victime sau pagube, noteaza AFP, citata de Agerpres. Aparatul a fost lansat luni de la Centrul spatial Esrange din Kiruna, in nordul Suediei. Acesta s-a prabusit pe un munte din […] The post Tensiuni crescute intre Norvegia și Suedia din cauza unei rachete prabușite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

