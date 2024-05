VIDEO. Bucăţi de stânci, prăbuşite pe Transalpina. Șoseaua rămâne închisă Transalpina ramane inchisa si in perioada urmatoare dupa ce, miercuri, bucati de stanca s-au prabusit pe carosabil. Reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova au anuntat ca circulatia rutiera pe Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, ramane inchisa atata timp cat exista in continuare pericol pentru siguranta publica. In zona s-au inregistrat caderi […] The post VIDEO. Bucati de stanci, prabusite pe Transalpina. Șoseaua ramane inchisa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In zona s-au inregistrat caderi de pietre, au anunat miercuri reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova.”Momentan, avem caderi de pietre de pe versant in urma ploilor torentiale, avem ploi torentiale anuntate si in perioada urmatoare. Colegii nostri sunt pe acest tronson…

- Transalpina ramane inchisa circulației si in perioada urmatoare dupa ce, miercuri, bucati de stanca s-au prabusit pe șosea, a anunțat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova, citata de Agerpres.Masura a fost luata intrucat exista riscul punerii in pericol a participantilor la trafic,…

- Reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova au anuntat, miercuri, ca circulatia rutiera pe Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, ramane inchisa atata timp cat exista

- ”Transalpina ramane inchisa circulatiei rutiere, atata timp cat exista riscul de producere a unor evenimente ce pot pune in pericol participantii la trafic”, a transmis, miercuri, DRDP. Reprezentantii institutiei au precizat ca circulatia rutiera nu se poate relua pe DN 67C – Transalpina – sectorul…

- Din cauza vremii nefavorabile, drumarii au oprit, joi, acțiunile de deszapezire pe DN 67C Transalpina, pentru ca in zona ninge și vantul batee cu putere, relateaza Agerpres.Astfel, intre km 34 +800/59+800 de pe DN 67C se inregistreaza viscol, gheata si ceata, iar temperatura este de minus 5 grade Celsius.„Precipitatii…

- Drumarii actioneaza in continuare cu utilaje, miercuri, pentru deszapezirea DN 67C Transalpina, pe sectorul dintre Ranca si Obarsia Lotrului, a anuntat Cristi Tudor, reprezentant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova. „Continuam pe DN 67C lucrarile de indepartare a zapezii de…

- Ninsorile au revenit in unele zone din centrul tarii, printre care judetele Brasov si Covasna, unde s-a intervenit cu utilaje de deszapezire si materiale antiderapante pentru fluidizarea traficului rutier. Potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov, in ultimele 12 ore s-a actionat…

- Directorul Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Barlad, Daniel Buzamat, a fost trimis in jdecata pentru luare de mita si abuz in serviciu de catre procurorii DNA. Ar fi luat bani de la un om de afaceri, mita fiind ascunsa in frigider. Afaceristul si firma sa, vizati in acelasi dosar. DNA anunta,…