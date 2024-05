Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, a fost condamnat definitiv vineri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si opt luni inchisoare cu suspendare, dupa ce a refuzat sa-i fie prelevate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange, in urma unui control efectuat…

- Curtea de Apel București a emis o hotarare in dosarul 2839/2/2024, prin sentința nr.752, in mijlocul unui scandal electoral intens. Decizia a venit in contextul in care s-au facut acuzații serioase privind modificarea legislației electorale in favoarea unor candidați specifici. Potrivit hotararii, Curtea…

- Curtea de Apel București (CAB) a pronunțat o hotarare definitiva, ignorand decizia Inaltei Curți și aplicand decizia Curții de Justiție a UE (CJUE) privind prescripția, intr-un caz de frauda cu fonduri europene. Potrivit deciziei instanței din 18 aprilie 2024, profesorul universitar Ioan-Francis Hathazi…

- “In numele celor 1500 de lucratori romani ramasi in santierul naval din Mangalia, adresam aceasta petitie catre dumneavoastra, in contextul situatiei critice cu care ne confruntam. Scopul acestei petitii este de a obtine sprijinul necesar pentru protejarea locurilor de munca si redresarea santierului…

- Marin Anton, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și candidat al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Giurgiu, revine in atenția publica dupa ce a fost condamnat in prima instanța la cinci ani de inchisoare cu executare pentru luare…