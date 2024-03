Stiri pe aceeasi tema

- Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Oana Radu in a patra gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024. Hitul iubirii pe muzica de taraf, cu 80 de milioane de vizualizari, i-a ridicat pe toți la dans.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Au cantat piesa „Don't be shy” de la Karol G, iar jurații au fost impresionați de momentul lor.

- Eliza si Zarug formeaza una dintre cele opt echipe participante in transforming show-ul Te cunosc de Undeva! sezonul 20. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Ozzy Osbourne și au cantat piesa „Dreamer”.

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca piesa „OTZL GLTZ” a Deliei a ajuns in trendingul romanesc. Artista a reinterpretat maneua dedicata Oțelului Galați in urma cu mai bine de un deceniu. In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au…

- Și in aceasta seara transforming show-ul Te cunosc de undeva! a fost plin de surprize. Shift și Connect-R s-au transformat in Ed Sheeran și Stormzy și au interpretat piesa "Shape of you". Care au fost parerile juraților despre momentul lor.

- Florin Ristei și Ilona au reușit sa creeze un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 20, ediția din 2 martie 2024, dupa ce ei s-au transformat in Pippo Franco și au cantat o melodie de copii.

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.