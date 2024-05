Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a douasprezecea gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ii poarta pe Emi și Cuza pe ritmuri afrobeat, dupa ce, la finalul ediției anterioare, ruleta le-a dezvaluit ca vor avea de interpretat o piesa care a fos

- Ediția din aceasta seara la Te cunosc de undeva a inceput cu un show incredibil pe scena! Dima Trofim și Alexia l-au readus in fața telespectatorilor pe Gene Kelly, cu celebra piesa Singin' in the Rain. Show-ul pe care l-au facut a fost peste așteptari! Iata cum au reacționat jurații!

- Emi și Cuza s-au transformat in Klemen Slakonja și au cantat „Putin Putout” in a șasea gala Te cunosc de undeva! sezonul 20. Piesa este o adevarata parodie, iar cei doi au reușit sa puna in scena videoclipul „nebun” ala acesteia.

- Romica Țociu și Paula Chirila au cantat in lima spaniola o piesa preluata și de Irina Loghin. Cei doi concurenți au lasat deoparte portul romanesc și au imbracat costumul de toreador. Au intepretat melodia „Porom pom pom”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat atat juriul, cat și pe concurenți in picioare, pentru dans. Transformarea lor in Oana Radu a adus multa bucurie in platoul de la Te cunosc de undeva, unde au interpretat piesa cu 80 de milioane de vizionari a artistei.

- In episodul din acasta seara, cel cu numarul 3 al emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, difuzat pe data de 2 martie 2024, Paula Chirila și Romica Țociu s-au transformat in Dr Dre și Snoop Dogg și au cantat piesa „The Next Episode”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Au cantat piesa „Don't be shy” de la Karol G, iar jurații au fost impresionați de momentul lor.