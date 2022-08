SURSE/ Consiliul Judetean vrea sa declare STARE DE ALERTA in Ploiesti. Agentul termic, o problema fara rezolvare?

Stiri pe aceeasi tema

- ADI Termo Prahova a transmis, joi, catre operatorul Termoficare Prahova S.A., cererea de repornire a unitatii de productie agent termic CAF2. Termenul acordat este de 24 de ore. „Continuitatea asigurarii acestui serviciu trebuie asigurata atat in baza legala, cat si contractuala", a transmis directorul…

- Revin temperaturile caniculare! Incepand de joi și pana la finalul acestei saptamani peste 20 de județe din țara, dar și Capitala se vor afla sub incidența unui COD GALBEN, prin intermediul careia meteorologii anunța un val de caldura, dar și disconfort termic ridicat. Mai exact, Administrația Naționala…

- ALERTA METEO: Cod galben de CANICULA si disconfort termic in Alba, in cursul zilei de astazi ALERTA METEO: Cod galben de CANICULA si disconfort termic in Alba, in cursul zilei de astazi Potrivit meteorologilor ANM, județul Alba și alte 11 județe din vestul si sud-vestul tarii se afla joi, 21 iulie sub…

- Tensiunea existenta in societate va exploda in curand, iar PAS este in stare de alerta si incearca, prin metode aflate la limita legii, sa nu permita canalizarea acestor energii spre opozitie. Opinia apartine jurnalistului Victor Nichitus, exprimata intr-un editorial, ca urmare a acuzatiilor venite…

- Alerta cu bomba la Curtea Suprema de Justiție, dar și la Judecatoria Chișinau, sediul Botanica s-a dovedit a fi falsa, anunța oamenii legii, dupa mai multe ore de verificari. Potrivit poliției, obiecte sau substanțe explozibile nu au fost gasite. Oamenii legii cauta persoanele care a facut anunțurile…

- Canicula din ultima perioada a adus un județ din Romania in stare de alerta. Apele din rauri și baraje s-au injumatațit, fantanile au secat și paantul s-a uscat, iar autoritațile au luat masuri drastice. Oamenii din mai multe localitați primesc apa cu rația.

- Este alerta de holera in județul Suceava, dupa ce in Republica Moldova a fost depistat microbul in probele de apa recoltate din Nistru. Populația este sfatuita sa evite scaldatul și sa bea apa din surse sigure, scrie realitatea.net. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava a transmis, miercuri dupa-amiaza,…

- Lucrarile la o parte din drumul județean 172 G aflat in plin proces de modernizare se pare ca se realizeaza fara acordul de mediu. Agenția Pentru Protecția Mediului a respins luna aceasta solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru modernizarea drumului, dupa ce timp de doi ani Consiliul Județean…