Atacatorul din Centrul Vechi este un fost luptător MMA. Victima, în stare gravă la spital: detalii șocante din anchetă Surse din ancheta spun ca fata ar fi fost prostituata, iar barbatul, cetațean moldovean, ar fi apelat la serviciile ei. Imaginile de pe camerele de supraveghere din zona ar fi singurele dovezi care i-ar fi ajutat pe oamenii legii sa-l prinda pe autor.Alerta a fost data duminica dimineața, abia dupa ce atacatorul a fugit. Deși fata a țipat, in mai multe randuri, dupa ajutor, nimeni nu a intervenit la timp. Polițiștii care au ajuns au chemat o ambulanța care a preluat-o pe fata in stare grava. Acum este internata in spital, unde va ramane mai mult timp.Zona incidentului, una foarte periculoasaZona… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 25 de ani a ajuns ieri dimineata in stare grava la spital dupa ce a fost gasit in stare de inconstienta in scara unui bloc din Centrul Vechi al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, politistii de la Politiei Capitalei Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi au fost…

- Tanara de aproximativ 20 de ani a fost gasita zacand intr-o balta de sange intr-o scara de bloc din Centrul Vechi. Alerta a fost data de o locatara iar la fața locului au venit imediat polițiștii locali și criminaliști. In cursul zilei de duminica, in zona s-au facut masuratori pentru a vedea cum s-a…

- Politistii de la Politiei Capitalei – Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi au fost sesizati despre faptul ca o femeie ar fi fost agresata, duminica dimineata, in jurul orei 05.40. Ei s-au deplasat, de urgenta, la fata locului si au constatat ca este vorba despre o femeie, care se afla in stare…

- Fata a fost gasita desfigurata și plina de sange in scara unui bloc din Centrul Vechi. Deși a țipat, in mai multe randuri, dupa ajutor, nimeni nu a intervenit decat dupa ce atacatorul sau atacatorii au fugit. Polițiștii care au ajuns au chemat ambulanța care a preluat-o pe fata in stare grava. Acum…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au anuntat ca politistii Sectiei 3 au fost sesizati, miercuri dimineata, despre faptul ca, pe strada Baraganului, in Cimitirul Central, un barbat s-ar fi autoincendiat, relateaza News.ro. “Politistii deplasati la fata locului au constatat…

- Omul ar fi fost victima colaterala intr-un scandal izbucnit intre mai mulți indivizi. Acum polițiștii sunt in alerta și incearca sa dea de urma faptașilor și sa gaseasca arma cu care s-ar fi tras.Parcarea din Chiajna in care s-a intamplat a fost impanzita de polițiști puțin dupa ora 22:00, cand un barbat…

- Barbatul care a injunghiat o femeie din Gherla, in noaptea de luni spre marți, a fost reținut de polițiștii clujeni. „La data de 19 decembrie a.c., in jurul orei 02.00, Poliția municipiului Gherla a fost sesizata despre faptul ca o femeie din municipiul Gherla a fost ranita in zona toracelui și…

- Accident teribil! un ziarist cunoscut, in stare grava la spital. Bogdan Stamatoiu, redactorul-sef adjunct al GSP, a fost implicat intr-un grav accident rutier in Pantelimon, in jurul orei 13. Mașina in care se afla a intrat intr-un stalp de electricitate. Jurnalistul a ajuns in stare grava la spital.…