Dezordine fiscală: Se apropie termenul pentru declararea firmelor care trec pe profit și nimeni nu știe nimic Proprietarii de microintreprinderi nu știu daca vor fi nevoiți sa mute firma pe profit pana pe 31 martie pentru ca nu a aparut actul normativ care stipuleaza scaderea pragului de incadrare in categoria microintreprinderilor de la 500.000 de euro la 100.00 de euro. Termenul limita de 31 martie pentru decizia și declararea la ANAF a trecerii intreprinderilor de la sistemul de impozitare pe venituri micro la cel de impozitare pe profit este iminent , dar situația ramane inca neclara. In prezent, Codul Fiscal este reglementat conform modificarilor aduse prin Ordonanța de Urgența nr. 115/2023, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele didactice cercetate penal pentru fapte care constituie infractiuni incompatibile cu functia didactica nu vor desfasura activitati cu elevii pe perioada cercetarii penale – prevede un proiect de ordonanta de urgenta pus in consultare publica de Ministerul Educatiei, potrivit Agerpres. “In cazul…

- A fost lansat in consultare publica proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii invatamantului preuniversitar nr. 198 2023 si a Legii invatamantului superior nr. 199 2023. A fost lansat in consultare publica proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea…

- Proiectul de lege care va permite șoferilor de mașini sa conduca și motociclete trebuie promulgat de președinte și apoi publicat in Monitorul Oficial pentru a se putea aplica. Recent Curtea Constituționala a respins obiecția de neconstituționalitate, proiectul de lege privind completarea Codului Rutier…

- Veste buna pentru anumiți bugetari! Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de Ordonanța de Urgența (OUG) care aduce mai multe modificari legii 296/2023 , cunoscuta și ca legea austeritații, scrie economica.net. Printre altele, nu se vor mai restructura unele instituții din zona administrațiilor…

- Romania intra pe 31 martie in spațiul Schengen, aerian și maritim, dar condițiile in care vor putea calatori cu avionul minorii romani sunt inca neclare. Asociația Aeroporturilor cere MAI reanalizarea unei propuneri de lege conform careia pentru minori vor fi menținute controalele, relateaza Europa…

- Pana in 2019, cand un nou proiect legislativ era depus in Senat, in conformitate cu Legea 152/1998, tinerii romani aveau posibilitatea sa beneficieze de o locuința prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL). De asemenea, intr-o anumita perioada, proprietarii de apartamente aveau opțiunea…

- Ministerul Finanțelor ofera informații privitoare la impozitarea drepturilor de autor și depunerea declarației unice 2024. Potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor, persoanele care au venituri din drepturi de autor ”nu sunt obligate sa depuna Declarația Unica in cazul in care platitorii de venit…

- Guvernul adopta un act normativ care ii vizeaza pe toți beneficiarii de lemn de foc. Guvernul Romaniei vine in sprijinul beneficiarilor de lemn de foc, introducand masuri noi conform Ordonanței de Urgența nr. 166/2022, cu modificarile și completarile ulterioare. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (51)…