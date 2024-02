Sindicaliştii din Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti vor picheta Ministerul Finanţelor, reclamând tratamentul salarial discriminatoriu / Lista revendicărilor Sindicatul Aeroportuar Henri Coanda prezinta, intr-un comunicat de presa, motivele protestului de marti. ”Salariatii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti nu pot accepta tratamentul discriminatoriu la care sunt supusi prin efectele Legii 296/2023, ale Ordonantei de Urgenta 115/2023 si prin raportare la Memorandumurile aprobate unor companii de stat care, desi inregistreaza pierderi financiare, sunt exceptate de la masurile de disciplina fiscala – sunt exceptate de la masurile cu impact social. Legea 296/2023 si OUG 115/2023 trebuie sa tina cont si de companiile profitabile din aviatie, cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

