Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Federala pentru Aviatie din SUA a recomandat duminica operatorilor aeronavelor Boeing 737-900ER, dintre care marea majoritate circula in Statele Unite, sa inspecteze vizual panourile de usi ale avioanelor, pentru a se asigura ca sunt bine fixate. Masura a venit dupa ce FAA a consemnat…

- Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anuntat, sambata, ca a ridicat de la sol avioane pe fondul unui nou atac masiv cu rachete lansat de Rusia asupra Ucrainei.Locuitorii Poloniei, in special in zona de sud-est a tarii, au fost avertizati cu privire la o creștere a nivelului de…

- Doua avioane de vanatoare F-16 vor survola luni Bosnia pentru a sublinia sprijinul SUA pentru integritatea teritoriala a acestei țari impotriva „activitații secesioniste“ a sarbilor, in contradicție cu acordurile de pace de la Dayton din 1990, a anunțat ambasada SUA la Sarajevo, relateaza Reuters.Survolul…

- Armata americana a lansat joi o lovitura retaliatorie la Bagdad, care a ucis un lider al miliției pe care americanii o considera reponsabila pentru recentele atacuri asupra personalului american din Irak, a anunțat Pentagonul, citat de Reuters. Atacul a fost condamnat de catre guvernul irakian.Atacul…

- Avioanele și tancurile israeliene au intensificat atacurilor in sudul Gazei noaptea trecuta, potrivit marturiilor localnicilor. In urma cu o zi, Israelul a anunțat ca va retrage unele forțe din Gaza, in special rezerviști, o mișcare despre care SUA au spus ca semnaleaza o trecere treptata la operațiuni…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Islanda ca Departamentul de Protectie Civila si Managementul Situatiilor de Urgenta islandez a declarat stare de urgenta din cauza eruptiei vulcanice in zona Sundhnjuacute;kagiacute;gar,…

- Statele Unite au aprobat vanzarea de urgenta a munitiei pentru tancuri catre Israel, care fusese blocata de dezacordurile din Congres, informeaza Rador Radio Romania.O disputa dintre republicani si democrati pe tema securitatii de la granita cu Mexicul a impiedicat aprobarea finantarii Israelului…