Stiri pe aceeasi tema

- Facebook vrea sa caștige mai mulți credincioși. Astfel, a angajat oameni dedicați „parteneriatelor pentru credința” și a lansat o funcție pentru rugaciuni. Utilizatorii din Statele Unite pot forma de acum grupuri de rugaciune pe rețeaua sociala, arata Digi 24, care citeaza Reuters. Sistemul de rugaciune…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat, marti, neconstituționala revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului. Curtea Constituționala a admis cu unanimitate de voturi sesizarea formulata de Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Senat și din Camera Deputaților…

- Liderii europeni au decis ca accesul in cadrul UE sa se faca in baza „certificatului verde”, disponibil online. Acest document va fi disponibil pentru descarcare online. Mai clar, liderii europeni au decis sa existe trei documente: certificat de vaccinare, certificat de testare și certificat de recuperare…

- Premierul Florin Cițu a vorbit in aceasta seara despre viitorul PNL-ului, in condițiile in care sambata, liberalul și-a anunțat candidatura pentru a prelua șefia formațiunii. „Conducerea de pana acum a fost europeana. Romania a ieșit cu fruntea sus tocmai pentru ca a aplicat principii liberale. Dar…

- Congresul PNL va fi organizat pe 25 septembrie, iar la el vor participa 5.000 de persoane, a anunțat Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Intrebat daca evenimentul va avea loc la interior, a evitat un raspuns direct, spunand ca o decizie va fi luata in funcție de contextul pandemic.…

- Franziska Giffey, candidata partidului social-democrat la funcția de primar al Berlinului, a demisionat din funcția de ministru al familiei din Germania, spunand ca dorește sa puna punct acuzațiilor de plagiat. Giffey a declarat ca acum se va dedica campaniei pentru alegerile de la sfarșitul acestui…

- Deși cazurile de Covid-19 au scazut in India, rata de pozitivare ramane in continuare mare, avertizeaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters . Soumya Swaminathan, unul dintre experții OMS, a subliniat ca rata de pozitivare este „ingrijorator de ridicata” in India, la nivel…

- Infecțiile cu COVID-19 la adulți de toate varstele au scazut cu 80% la cinci saptamani dupa prima doza de vaccin Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, potrivit unui studiu realizat in Italia, citat de Reuters. Primul astfel de studiu realizat de o țara din Uniunea Europeana asupra impactului real al campaniei…