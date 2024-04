Combaterea fenomenului Deepfake: Ghidul DNSC pentru detectare și prevenire Deepfake-urile au devenit o amenințare majora in peisajul fraudelor online, iar pentru a ajuta publicul sa se protejeze, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a lansat un ghid informativ și un test online. Acest ghid iși propune sa ofere instrumente și cunoștințe pentru identificarea și combaterea acestor capcane digitale. Intr-o epoca in care granița dintre […] The post Combaterea fenomenului Deepfake: Ghidul DNSC pentru detectare și prevenire appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

