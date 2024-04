Foarte curând: pleacă banii americani spre Ucraina, Israel și Taiwan Președintele Camerei Reprezentanților a SUA, republicanul Mike Johnson, a propus miercuri un pachet legislativ de ajutor extern in valoare de aproximativ 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, ca raspuns la presiunile exercitate in urma unui atac al Iranului asupra Israelului, conform informațiilor furnizate de agențiile EFE și Reuters. Președintele democrat Joe […] The post Foarte curand: pleaca banii americani spre Ucraina, Israel și Taiwan appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

