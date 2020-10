Purtatul maștii de protecție este obligatoriu in prezent in majoritatea orașelor mari din țara in orice spațiu public. Inclusiv in companii sau instituții publice, unde angajații nu respecta intotdeauna regula. Compania Starbyte a dezvoltat o aplicație care identifica angajații care nu poarta masca și ii raporteaza administratorului. In timp ce autoritațile indeamna oamenii sa sune la 112 pentru a-i reclama pe care care nu respecta regulile de distanțare sociala, inclusiv absența maștii de protecție, compania Starbyte a decis sa automatizeze procesul de reclamare. Din fericire, nu catre autoritați,…