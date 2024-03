Revolut: Surpriza neașteptată pentru clienții din România! Revolut a anunțat lansarea eSIM in Romania, permitand tuturor clientilor sa acceseze date mobile atunci cand calatoresc in strainatate, fara intreruperi sau taxe de roaming abuzive. Clientii din Romania, care detin telefoane compatibile cu tehnologia eSIM, vor putea, de luni, sa-si instaleze pe telefonul mobil acest serviciu, indiferent de tipul de plan detinut. eSIM-ul permite utilizatorilor sa incarce date oriunde calatoresc, fara mai a avea nevoie de SIM fizic si fara sa consume datele mobile din abonament. SIM-ul fizic nu este necesar eSIM-urile sunt compatibile cu majoritatea smartphone-urilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

