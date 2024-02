Surpriză de proporții! Mircea Badea se pregătește de o nouă provocare în televiziune Bomba pe piața media din Romania! Mircea Badea se pregatește de o noua provocare in cariera. Cunoscutul realizator TV ar urma sa fie desemnat comentator special al curselor de Formula 1. Antena 1 și Antena 3 au anunțat, in urma cu cateva zile, ca au obținut drepturile de transmitere pentru calificarile și cursele de Formula 1, pentru urmatorii trei ani. Astfel, incepand din acest weekend, cursele din Marele Circ vor putea fi vazute la cele doua posturi TV. Mircea Badea se pregatește de o noua provocare in televiziune Odata cu aceast uriașa mutare de pe piața media, Antena 1 mai pregatește o surpriza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

