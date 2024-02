Stiri pe aceeasi tema

- UPU SMURD Bihor a dezvoltat, in premiera nationala, o aplicatie destinata urmaririi in timp real a starii pacientilor, care va putea fi accesata atat de catre familiile pacientilor, dar va fi folositoare si personalului medical, mai ales la schimbul de ture. „Eu cred ca este chiar o premiera europeana,…

- Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a precizat ca aplicația Tik Tok este o problema de siguranța naționala și ar trebui interzisa pe telefoanele angajaților statului.Acesta a precizat pentru Digi24 ca exista dovezi ca Tik Tok folosește datele intr-un mod negativ. „Le recomand tuturor romanilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, impreuna cu Alfred Simonis, presedintele interimar al Camerei Deputatilor, si Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, la premiera filmului „Ferrari”, unde l-au intalnit pe Piero, mostenitorul imperiului Ferrari. Cei trei au ținut sa imortalizeze momentul, iar…

- Dupa finalizare fazei grupelor in cele 3 competiții europene, concluzia e ca nu mai puțin de 14 țari, NU ȘI ROMANIA, care se afla in afara Top 10 in clasamentul coeficienților, au cel puțin o echipa in primavara # Romania continua sa se afle pe o poziție jenanta in ierarhia la zi a punctajelor in cupele…

- Potrivit unei recente propuneri legislative depuse la Senat, medicii care vor face presiuni asupra pacienților de a se adresa spitalelor private ar putea fi sancționați, mergand pana la interdicția de a mai profesa. Propunerea legislativa vizeaza personalul medical din sistemul de sanatate publica.…

