- Chirurgia cardiovasculara minim invaziva a fost dusa la un nivel superior de eficiența, precizie și siguranța pentru pacient prin utilizarea inteligenței artificiale pentru protezarea endovasculara a aortei abdominale, in premiera pentru Romania, la Spitalul Clinic SANADOR.

- Inteligența artificiala va afecta aproape 40% dintre job-urile existente la nivel global, iar procentul va urca chiar spre 60% in țarile cu economii avansate, susține un raport al Fondului Monetar Internațional. Analiza mai arata ca unii dintre salariații supra specializați, cu venituri mari, vor fi…

- O banca prezenta in Romania anunța introducerea unui sistem de detectare a scam-urilor investiționale sau care implica platforme financiare, atunci cand se folosesc cardurile pentru plați online.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

- Primaria a pus la dispoziția Asociației Bookland un teren de 7 ha Consiliul Local al comunei Vulturești a dat vot favorabil atribuirii de teren și realizarii unui PUZ pentru construirea in localitate a unui campus preuniversitar profesional in sistem dual, primul care va fi realizat in Romania. Proiectul…

- Inteligența artificiala generativa (GenAI) este o tehnologie cu un potențial uriaș, dar și cu riscuri. 2023 a fost anul inteligenței artificiale generative (GenAI), iar experții sunt de parere ca acesta este doar inceputul unor mari schimbari. Odata cu dezvoltarea rapida a tehnologiei, asistam la deblocarea…

- Anul 2024 sta sub semnul poverii cresterilor de taxe pentru toti contribuabilii, a fost una dintre concluziile principale ale conferintei anuale de fiscalitate a companiei de consultanta si audit EY Romania.