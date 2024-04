Yellen le-a spus reporterilor, in marginea reuniunilor de primavara ale Fondului Monetar International si ale Bancii Mondiale, ca supraproductia de vehicule electrice, baterii, panouri solare si alte bunuri ar putea scoate de pe piata companiile din SUA si din alte tari, in timp ce firmele chineze continua sa primeasca sprijin. ”Deci, acestea nu sunt conditii de concurenta echitabile. Si, din punct de vedere al lantului de aprovizionare, cred ca creeaza riscuri pe care cautam in mod clar sa le atenuam si, de asemenea, este incorect pentru lucratorii si firmele noastre”, a spus Yellen in timp ce…