Stiri pe aceeasi tema

- Tania Popa implinește astazi 51 de ani și se bucura de fiecare moment al vieții sale. Actrița are mai multe planuri in noul an, mai ales pe plan profesional. Recunoaște ca este implicata in mai multe proiecte, iar rolurile primite in piesele de teatru ii aduc cea mai mare implinire.

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, din nou impreuna in acest weekend. Fiica lor cea mare, Carolina, a implinit sambata, pe 13 ianuarie, 10 ani, iar artista și-a dorit ca la petrecere sa fie prezent și tatal fetițelor, atunci cand fostul soț a venit și cu un buchet de flori pentru fosta partenera.

- Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania. Povestea lor de dragoste a trecut testul timpului, iar acum au dezvaluit cum reușesc sa depașeasca momentele dificile din relație. Actorul a recunoscut ca este o fire impulsiva!

- Dinu Maxer pare ca și-a gasit fericirea in brațele Magdalenei Chihaia. Cei doi colaboreaza și pe plan muzical, artistul a ajutat-o sa lanseze o piesa cover de Craciun, iar el a interpretat personajul principal.

- Dinu Maxer și iubita lui au implinit pe 11 decembrie șase luni de relație. Cei doi spun ca este mult prea devreme pentru a se gandi la momentul in care iși vor duce relația la urmatorul nivel și ca se bucura de cum evolueaza relația lor, care la inceput a fost doar o prietenie.

- Gina Matache este sarbatorita zilei, asta pentru ca implinește 61 de ani. Daca anul trecut a plecat in Iordania, anul aceasta, mama Deliei Matache iși va aniversa ziua de naștere alaturi de familie. Care este marea ei dorința.

- Deea Maxer și Magdalena Chihaia, actuala iubita a lui Dinu Maxer, s-au intalnit fața in fața de mai multe ori in ultima perioada. Ba la evenimente personale, ba publice, cele doua schimba cateva vorbe de fiecare data cand se vad. Dupa divorțul de Dinu Maxer, Deea Maxer și-a refacut viața alaturi de…