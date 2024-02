Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile in care apare Cristi Tanase s-au viralizat intr-un scurt timp. Fostul fotbalist a fost surprins stand pe jos, cu sange la gura, iar fanii au ramas fara cuvinte. In aceasta dimineața, preferatul lui Gigi Becali a explicat cele intamplate, motivand ca nu s-a intamplat nimic grav.

- Gabi Badalau rupe tacerea și face primele declarații dupa ce s-a zis ca a inlocuit-o pe Bianca Dragușanu cu alta femeie, dar și dupa ce fosta prezentatoare de televiziune, care i-a fost iubita trei ani, apare acum cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit…

- Dinu Maxer și iubita lui sunt impreuna de mai bine de șapte luni. Cei doi spun ca au simțit de la inceput ca se potrivesc, așa ca, fac echipa atat in viața personala, asta pentru ca locuiesc impreuna, cat și pe scena.

- Florentina Gheorghe, fosta iubita a lui Marius Elisei, a facut dezvaluirile momentului din relația cu Oana Roman. Tanara a vorbit despre adevaratului motiv pentru care ea și fostul soț al Oanei Roman nu au ajuns sa faca pasul cel mare, deși aveau in plan acest lucru.

- Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania. Povestea lor de dragoste a trecut testul timpului, iar acum au dezvaluit cum reușesc sa depașeasca momentele dificile din relație. Actorul a recunoscut ca este o fire impulsiva!

- Florin Raducioiu, fostul atacant al Generației de Aur, și-a cerut iubita in casatorie chiar in cumpana dintre ani. In varsta de 53 de ani, fostul internațional roman, a fost cucerit definitiv de iubita sa, Andreea Albastroiu. +1 FOTO Andreea Albastroiu a oficializat evenimentul: „Am spus DA!” La doar…

- Dinu Maxer pare ca și-a gasit fericirea in brațele Magdalenei Chihaia. Cei doi colaboreaza și pe plan muzical, artistul a ajutat-o sa lanseze o piesa cover de Craciun, iar el a interpretat personajul principal.

- Un roman stabilit in Germania a mers la poliție sa declare ca partenera de viața a disparut. Insa, barbatul a avut parte de o surpriza. Agentii l-au incatusat si pe el si l-au instiintat ca femeia a fost arestata pentru furt.