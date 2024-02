Stiri pe aceeasi tema

- In exclsivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Adrian Alexandrov a vorbit despre modul in care și-a sarbatorit ziua de naștere. Iata care este cea mai mare dorința a partenerului Elenei Udrea, dar și ce declarații a facut acesta!

- Dupa ce pe finalul lui 2023 problemele pareau ca se țin scai de el, caci și-a pierdut mama și a ramas fara bani și pașaport in Japonia, Rikito Watanabe a revenit in Romania, la inceputul lui 2024, evident, cu forțe proaspete pentru noul sezon Chefi la cuțite.

- Dinu Maxer și iubita lui sunt impreuna de mai bine de șapte luni. Cei doi spun ca au simțit de la inceput ca se potrivesc, așa ca, fac echipa atat in viața personala, asta pentru ca locuiesc impreuna, cat și pe scena.

- Cum mai puțin pana la Revelion, și Claudia Ghițulescu și-a facut planuri pentru perioada urmatoare. Artista a povestit ca fața de alți ani, nu mai are atat de multe așteptari, dar are o mare dorința. Cine ii va fi alaturi de Craciun și in noaptea dintre ani.

- Chiar daca este nascuta in Filipine, Bella Santiago locuiește de ani buni in Romania și mai mult, este nascuta pe 1 decembrie, de Ziua Naționala. Artista spune ca soțul ei a fost cel care i-a pregatit o surpriza cu aceasta ocazie, mai exact o vacanța in Laponia. Chiar și așa, altceva iși dorește cel…

- Gina Matache și-a sarbatorit ziua de ieri, asta pentru ca a implinit 61 de ani. Ziua a avut o dubla semnificație, asta pentru ca pe langa petrecerea organizata de familie pentru artista, a avut loc și un concert pentru lansarea albumului Deliei Matache.

- Gina Matache este sarbatorita zilei, asta pentru ca implinește 61 de ani. Daca anul trecut a plecat in Iordania, anul aceasta, mama Deliei Matache iși va aniversa ziua de naștere alaturi de familie. Care este marea ei dorința.

- Alina Radi este sarbatorita zilei. Artista a implinit 35 de ani, iar surprizele au inceput inca de la primele ore, asta pentru ca echipa Star Matinal a avut doi „complici” care au mers acasa la vedeta. Ce mare dorința are in aceasta zi.