Ce cadou a primit Bianca Tilici de ziua ei

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in trecut celebra jurnalista era extrem de radicala și dura, se pare ca asta i-a adus și notorietate, astfel ca azi nu ne mai surpinde topul surpriza in care apare Denise Rifai, iar vedeta TV radiaza de fericire, dupa aflarea veștilor. Denise Rifai, de la economist, la jurnalist cu notorietate…

- Liviu de la Mireasa, sezonul 8, este un barbat așa cum rar mai exista, așa ca i-a facut o surpriza speciala soției sale, Bogdana, cu ocazia zilei acesteia de naștere. Iata ce cadou i-a facut tanarul partenerei sale!

- Un videoclip in care o tanara din Indonezia primește pe strada un buchețel de flori, de 1 Martie, primul dar de acest fel din viața ei, s-a viralizat ajungand sa adune peste 1,4 milioane de accesari pe Facebook

- Impacare surpriza in showbizul romanesc. Alex Bodi și Ema Uta formeaza din nou un cuplu, iar barbatul a surprins-o pe iubita lui cu un cadou impresionant de Valentine’s Day. Ce i-a cumparat afaceristul? Mulți au ramas muți de uimire. Alex Bodi și Ema Uta s-au impacat Alex Bodi și Ema Uta s-au impacat,…

- Dumi, un tanar suporter in varsta de doar 6 ani, care a capturat inimile intregii țari cu lacrimile sale in timpul infrangerii echipei sale iubite, Farul, in fața lui Dinamo, a primit o surpriza memorabila din partea clubului sau de suflet.

- Rușii au atacat cu drone in timpul nopții porturile de la Ismail și Reni, in apropierea graniței dintre Ucraina și Romania, a anunțat Ministerul Apararii Naționale. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit in timpul nopții trei mesaje RO-Alert in care erau anunțați ca este posibil sa cada obiecte din…

- Delia Matache și-a sarbatorit ziua de naștere in mijlocul fanilor. Artista a dat vacanțele departe de Romania pentru un concert, „tradiție” pe care o respecta de cațiva ani și spune ca in tot acest fel va petrece și in anii urmatori.

- Catalin Maruța a avut parte de o aniversare pe cinste. Celebrul prezentator TV a implinit 46 de ani, iar soția lui s-a asigurat ca marcheaza cum se cuvine acest eveniment important. Ce surpriza i-a facut Andra soțului ei și cum au petrecut aceasta zi mare. Cum se simte Maruța la 46 de ani Catalin Maruța…