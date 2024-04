Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer a sarbatorit-o pe Magdalena Chihaia! Actrița a implinit frumoasa varsta de 38 de ani. Iata cum au petrecut cei doi ziua ei de naștere, dar și ce postare a facut partenera de viața a artistului pe rețelele desocializare!

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat, in urma cu cateva zile, intr-o vacanța de vis, prima in formula completa. Dupa ce s-au distrat pe cinste in Dubai, cei doi s-au intors in Romania. Unde au mers prima data cei doi, dupa ce au revenit in țara.

- Georgiana Lobonț, impreuna cu familia și cațiva prieteni, se afla in vacanța. Au plecat in Tenerife in urma cu cateva zile, iar aseara au motiv de sarbatoare, asta pentru ca artista și-a sarbatorit ziua de naștere.

- Interpretul moldovean Gheorghe Scurtu, cu numele scenic The Urs, care a cucerit nu doar Republica Moldova, dar și Romania, a fost omagiat ieri. Artistul și-a sarbatorit ieri, ziua de naștere și a postat pe rețele un mesaj, dedicat soției sale.

- Doua familii de medici, una din Vaslui și una din Buzau, au avut parte de o tragedie in timpul unei excursii in Dubai, dupa ce autocarul in care se aflau a fost implicat intr-un grav accident rutier. Vacanța de vis in Dubai pentru doua familii de medici romani s-a transformat in coșmar, in urma unui…

- Delia Matache și-a sarbatorit ziua de naștere in mijlocul fanilor. Artista a dat vacanțele departe de Romania pentru un concert, „tradiție” pe care o respecta de cațiva ani și spune ca in tot acest fel va petrece și in anii urmatori.

- Dupa ce pe finalul lui 2023 problemele pareau ca se țin scai de el, caci și-a pierdut mama și a ramas fara bani și pașaport in Japonia, Rikito Watanabe a revenit in Romania, la inceputul lui 2024, evident, cu forțe proaspete pentru noul sezon Chefi la cuțite.