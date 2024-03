Stiri pe aceeasi tema

- Ariana a revenit cu declarații explozive despre modul in care relația dintre Adi Istrate și Erika Isac a inceput! Tanara avea o relație cu artistul in momentul in care Erika Isac a intervenit in relația lor, iar Ariana a aflat de aceasta idila intr-un mod neașteptat! Iata cum s-a intamplat totul!

- Diferențele de varsta mai mici dintre frați par sa aduca mai multe conflicte, dar și o relație mai stransa, arata studiile. Exista unele practici parentale care pot ajuta la reducerea tensiunilor dintre frați. Ce au de facut parinții? Oricine a crescut cu frați in casa știe ca relația dintre ei este…

- Anamaria Podan și Ronald Gavril au fost surprinși impreuna, in Romania. Pentru ca iși susține partenera in tot ceea ce aceasta face, sportivul de performanța nu putea sa lipseasca de la premiera filmului in care impresara joaca. Iata ce spune Ronald Gavril despre relația cu Anamaria Prodan!

- Nu putem sa nu fim fericiți in momentul in care devenim parinți. Pentru un cuplu, venirea pe lume a unui copil inseamna eliberarea unor sentimente pe care nu le-a trait pana in acel moment, ceva exploziv, care pur și simplu te imbata de dragoste. Fiecare etapa din viața copilului tau este importanta,…

- Dinu Maxer și iubita lui sunt impreuna de mai bine de șapte luni. Cei doi spun ca au simțit de la inceput ca se potrivesc, așa ca, fac echipa atat in viața personala, asta pentru ca locuiesc impreuna, cat și pe scena.

- De curand, tatal Deei Maxer a lasat un comentariu acid la adresa fostului lui ginere, atunci cand da de ințeles ca nu a avut o relație apropiata cu el, din contra. Dinu Maxer a reacționat, spunand ca lucrurile nu stau deloc așa și ca a fost surprins sa vada ca fostul socru il ataca in mediul online.

- Adrian Mutu a avut parte de un trecut tumultuos, dar acum se bucura de viața pe care o are. Casnicia cu Sandra ii aduce multa implinire, fiind un soț și tata dedicat pentru micuțul Tiago, in varsta de 6 ani.

- Dinu Maxer pare ca și-a gasit fericirea in brațele Magdalenei Chihaia. Cei doi colaboreaza și pe plan muzical, artistul a ajutat-o sa lanseze o piesa cover de Craciun, iar el a interpretat personajul principal.