- Criminalul Gheorghe Dinca a fost scos din inchisoare și plimbat cu mașina prin Craiova, iar totul ar fi avut loc din cauza unei aplicații care a costat peste un milion de euro, dar care a dat erori, informeaza Fanatik.. Transportul s-a facut sub paza, așa cum prevad regulile, insa ajunși la fața locului…

- Zeci de elevi si profesori de la Colegiul Nattional C.D. Loga din Timisoara au ajuns la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” si la Spitalul Municipal din Timisoara, cu simptome de intoxicatie. Cauza este necunoscuta, mai ales ca unitatea de invatamant nu are cantina, nu este racordata la gazele naturale…

- Un proiect prin care șoferii care intra pe banda unica, destinata mijloacelor de transport in comun, vor fi filmați și amendați este in atenția celor de la Primaria Capitalei. Nicusor Dan a declarat joi ca sustine proiectul anuntat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, privind montarea unor camere video…

- Scolile din Sectorul 5 al Capitalei vor fi inchise, luni, pentru activitati de dezinsectie, dupa ce a fost semnalata prezenta plosnitelor in Scoala Gimnaziala ”I.C. Bratianu” si Scoala Gimnaziala ”Petrache Poenaru”. Potrivit Primariei Sectorului 5, edilul Cristian Popescu Piedone a solicitat initierea…

- Un barbat din SUA a mers la doctor pentru ca avea constant migrene severe. A aflat ca avea oua de tenie in creier. Cauza probabil ar fi consumul de carne de porc gatita necorespunzator. Barbatul de 52 de ani a decis sa mearga la medic dupa ce migrenele sale obișnuite au devenit din ce in […] The post…

- Raportul Institutului Național de Expertize Criminalistice (INEC) in cazul Crevedia arata ca incendiul și explozia au fost provocate din cauza utilizarii unor pompe de transvazare neomologate care nu permiteau etanșeizarea corecta la supapa cisternelor. La aproape 7 luni de la tragedia de la Crevedia,…

- Un om de afaceri a murit din cauza unei ‘supradoze’ de vitamina D, dupa ce a luat suplimente care nu aveau pe ambalaj avertismente privind riscurile in cazul consumului unei cantitați prea mari, potrivit Daily Mail. David Mitchener, 89, died from an 'overdose' of Vitamin D after taking supplements which…