VIDEO. Șase turiști, găsiți morți într-o cameră de hotel. Cauza decesului Trupurile a șase turiști straini au fost gasite fara viața intr-o camera de hotel din centrul turistic al regiunii, a anunțat marți un oficial al poliției thailandeze pentru AFP, potrivit News.ro. Moartea acestora pare sa fie legata de „o substanța toxica” și nu de un atac armat, așa cum s-a sugerat inițial in mass-media, a […] The post VIDEO. Șase turiști, gasiți morți intr-o camera de hotel. Cauza decesului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

