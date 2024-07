Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul pentru concurența din Ungaria (GVH) a amendat operatorul booking.com cu aproape 383 de milioane HUF (980.000 de euro) pentru ca nu a respectat pe deplin condițiile dintr-o rezoluție anterioara, potrivit publicației Budapest Business Journal. GVH a transmis ca a amendat Booking.com B.V. cu 2,5…

- Un barbat de 31 de ani, din județul Mureș, a evadat luni dintr-un punct de lucru aflat in apropierea penitenciarului Deva. Acesta este cautat de polițiști. Potrivit IPJ Hunedoara, luni, in jurul orei 13.50, un barbat de 31 ani, din comuna Gurghiu, județul Mureș, in timp ce se afla la un punct de lucru…

- Apahida: Dezastru! Nu v-aș dori sa stați seara afara sa il mirosiți. Mizerie cat cuprinde!Un locuitor din Apahida a filmat un adevarat dezastru ecologic care are loc pe paraul Maraloiu din comuna Apahida, județul Cluj. In video-ul trimis redacției Știri de Cluj se vede in ce hal arata zona Valea Maraloiu…

- Masele de aer fierbinte situate deasupra Africii de Nord și a centrului Mediteranei se indreapta spre est și vor determina o amplificare a temperaturilor, ajungand pana la 45 de grade Celsius in anumite regiuni din Grecia și Turcia. Cele mai mari temperaturi sunt anticipate miercuri și joi, inainte…

- Trei ursi care au intrat timp de mai multe zile in municipiului Miercurea Ciuc au fost impuscati, in noaptea de marti spre miercuri. Autoritațile susțin ca au luat decizia deoarece animalele reprezentau un pericol și ca au facut eforturi sa indeparteze urșii, dar fara rezultat. „In ultima saptamana,…

- O serie de cutremure de o intensitate inedita in ultimii 40 de ani au fost inregistrate luni seara in regiunea vulcanica a Campiilor Flegree, langa Napoli, sudul Italiei. Autoritațile au transmis ca nu s-au produs pagube majore. Un cutremur cu magnitudinea 4,4, cel mai puternic din ultimii 40 de ani,…

- Autoritațile prahovene au decis, referitor la situația de urgența din orașul Slanic Prahova, unde o porțiune a unei strazi s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime, evacuarea unor imobile din zona, interzicerea completa a traficului, precum și efectuarea unei expertize de specialitate…

- O romanca in varsta de 54 de ani a murit dupa ce a facut un RMN la o clinica privata din Italia. Autoritațile au demarat o ancheta pentru a determina cauzele decesului.O femeie de 54 de ani de naționalitate romana a murit dupa ce a efectuat o rezonanța magnetica (RMN) cu substanța de contrast la […]…