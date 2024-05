O fata de 14 ani a fost umilita si snopita in bataie de doua minore. Ploaia de lovituri i-a amuzat pe martorii care au filmat toata scena, fara sa intervina. O eleva de 14 ani a fost batuta cu bestialitate, cu pumnii si picioarele, de alte doua fete de 12 si 16 ani, ziua in […] The post VIDEO. Minora snopita in bataie de alte doua adolescente, din cauza unui baiat. Nimeni nu a intervenit “Chiar nu ne e rusine, a meritat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .