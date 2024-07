Un incident „masiv” de intrerupere a serviciilor IT are loc in dimineața zilei de vineri, 19 iulie. Potrivit BBC, sunt afectate banci, companii de transport aerian și feroviar, iar postul TV Sky News din Marea Britanie și-a suspendat emisia. Trei dintre cele mai mari companii aeriene din SUA au anunțat ca nu mai efectueaza decolari […] The post VIDEO. Alerta! Avioane lasate la sol din cauza unei pene globale de IT care afecteaza liniile aeriene, mass-media și bancile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .