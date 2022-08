„A inceput monitorizarea aeriana a santierelor, obiectiv pe care mi l-am asumat inca de la preluarea mandatului! In perioada 11-15 iulie mai multe aeronave au survolat si au cules date din urmatoarele santiere in lucru: – Centura Bucuresti (DNCB), – Autostrada de Centura Bucuresti (A0), – Centura Giurgiu, – Drumul expres Craiova-Pitesti, – Autostrada Sibiu-Pitesti, sectiunea 5”, a scris Sorin Grindeanu, luni pe Facebook. El a mai spus ca „toate datele captate au fost procesate in laborator pentru a realiza ortofotoplanuri, modele digitale de suprafata si modele tridimensionale si…