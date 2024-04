O agenţie americană a restabilit regulile emblematice privind neutralitatea internetului, anulate de administraţia Trump Comisia a votat pentru a finaliza o propunere avansata pentru prima data in octombrie, pentru a restabili regulile de internet deschis adoptate in 2015 si pentru a restabili autoritatea comisiei in banda larga. Presedintele FCC, Jessica Rosenworcel, a declarat ca agentia ”crede ca fiecare consumator merita acces la internet rapid, deschis si corect”. ”FCC precedenta a aruncat aceasta autoritate si a decis ca banda larga nu are nevoie de supraveghere”, a spus ea. Neutralitatea retelei se refera la principiul conform caruia furnizorii de servicii de internet ar trebui sa permita accesul la toate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

