- Meryl Streep, una dintre cele mai celebre actrite din istoria cinematografiei, va putea in curand sa isi adauge un nou premiu la colectia sa. Vedeta din "Diavolul se imbraca de la Prada", care a castigat deja trei premii Oscar, va primi un Palme d'Or onorific in cadrul ceremoniei de deschidere a Festivalului…

- Festivalul de Film de la Cannes a anunțat selecția celei de-a 77-a ediții, care va avea loc in perioada 14 – 25 mai, și vor concura pentru trofeul Palme d’Or cineaști precum Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos și Paolo Sorrentino. Iris Knobloch, președintele festivalului de la Cannes,…

- Sebastian Stan, actorul de la Hollywood nascut la Constanța, a intrat in cursa pentru marele premiu al Festivalului de la Cannes. Citește și: S-a caștigat marele premiu la Loto 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos Filmul in care apare romanul, in rol principal, a fost selectat sa concureze pentru…

- Cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va reuni mai multi cineasti emblematici, printre care Francis Ford Coppola, cu "Megalopolis", cu Adam Driver in rolul principal, George Miller, cu "Furiosa", cu Anya Taylor-Joy, dar si George Lucas, care va fi premiat cu un Palme d'Or onorific.…

- George Lucas, 79 de ani, parintele sagai "Razboiul Stelelor", va primi un Palme d'Or onorific la 25 mai, in cadrul ceremoniei de inchidere a celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Cannes, in sudul Frantei, au anuntat marti organizatorii, potrivit news.ro

- Noua comedie a lui Quenti Dupieux, "Le Deuxieme acte", va deschide cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Cannes in 14 mai. Filmul, in care joaca Lea Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel si Raphael Quenard, va fi prezentat in afara competitiei. Pelicula va fi lansata in toate cinematografele…