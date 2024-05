Stiri pe aceeasi tema

- 4.748.274 de pensionari erau inregistrati in aprilie 2024 in Romania, cu 4.274 persoane mai putine comparativ cu luna martie, iar pensia medie a fost de 2.248 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) si publicate de Agerpres.

- Potrivit lui Marcel Bolos, Ministerul Finantelor a efectuat toate procedurile necesare pentru a asigura ca toti cei 4,74 milioane pensionari din Romania isi vor primi banii in avans, inainte de Paste.”Sunt aproximativ 10 miliarde lei, din care 8,2 miliarde lei deschideri de credite bugetare operate…

- Un numar de 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.247 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și preluate de Agerpres. Valoarea totala a drepturilor…

- Un numar de 4.759.711 de pensionari era inregistrat in ianuarie 2024 in Romania, cu 7.713 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.244 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 644.740 aveau perioade lucrate…