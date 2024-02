”S-a deschis prima banda dedicata exclusiv autovehiculelor UE in punctul vamal de la Calafat! Mai exact, in Agentia de Control si Incasare (ACI) a fost deschisa o banda de circulatie doar pentru autovehiculele inmatriculate in Uniunea Europeana. Pe cealalta banda va fi permisa circulatia, atat pentru autovehiculele inmatriculate in statele membre UE, cat si cele inmatriculate in state non-UE”, scrie ministrul pe Facebook. Sorin Grindeanu afirma ca, incepand de vineri, astfel de benzi dedicate autovehiculelor inmatriculate in UE vor functiona si in punctele de trecere a frontierei de la Nadlac…