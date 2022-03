Alexandru Rafila, Mircea Geoana si Nicolae Ciuca ocupa primele trei locuri in topul increderii, toti cu un procent de 34%, arata un sondaj Avangarde comandat de PSD si obtinut de News.ro. La polul opus, liderul PNL Florin Citu are o cota de incredere de doar 6%. Daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare, PSD ar obtine 35%, PNL – 16%, AUR – 15%. Conform sondajului, Alexandru Rafila are 34% cota de incredere, insa 46% dintre cei chestionati spun ca mai degraba nu au incredere in el. Tot 34% are si Mircea Geoana, iar procentul celor care spun ca mai degraba nu au incredere este de 47%. In cazul…