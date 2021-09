Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ecuadorian Guillermo Lasso a decretat miercuri seara "situatie exceptionala" în toate închisorile din Ecuador, la o zi dupa confruntari între bande rivale care s-au soldat cu peste 100 de morti într-un penitenciar din sud-vestul tarii, informeaza joi AFP."Am…

- Presedintele ecuadorian Guillermo Lasso a decretat miercuri seara „situatie exceptionala” in toate inchisorile din Ecuador, la o zi dupa confruntari intre bande rivale care s-au soldat cu peste 100 de morti intr-un penitenciar din sud-vestul tarii.

- Presedintele ecuadorian Guillermo Lasso a decretat miercuri seara "situatie exceptionala" in toate inchisorile din Ecuador, la o zi dupa confruntari intre bande rivale care s-au soldat cu peste 100 de morti intr-un penitenciar din sud-vestul tarii, informeaza joi AFP. "Am decretat situatie exceptionala…

- Cel putin 116 persoane au murit ca urmare a unei revolte la una dintre cele mai mari inchisori din Ecuador, a declarat presedintele Guillermo Lasso. Șeful statului a spus ca va trimite forte de securitate suplimentare si va acorda fonduri pentru a evita repetarea unui astfel de eveniment oribil in tara…

- Douazeci si patru de detinuti au fost ucisi si peste patruzeci au fost raniti in urma unei lupte dintre doua bande rivale, intr-o inchisoare din sud-estul Ecuadorului, au anuntat marti autoritatile locale. Aceste violente au facut „24 de morti si 42 de raniti”, a anuntat pe Twitter guvernatorul provinciei…

- Douazeci si patru de detinuti au fost ucisi si peste 40 au fost raniti in confruntari cu arme de foc intre detinutii unei inchisori din sud-estul Ecuadorului, au anuntat marti autoritatile locale, informeaza AFP. Aceste violente au facut "24 de morti si 42 de raniti", a anuntat pe Twitter guvernatorul…

- Cel putin 17 pacienti dintr-un spital din statul Hidalgo, in centrul Mexicului, au murit in inundatii cauzate de ploile abundente, a anuntat marti guvernul mexican. Cladirile s-au zguduit marti seara in Mexico City. Oamenii au fugit pe strazi, dupa ce un cutremur puternic a lovit sud-vestul tarii.…

- "Ploile de ieri din Hidalgo au provocat revarsarea raului Tula, inundand spitalul general, cauzand moartea a 17 pacienti", a declarat guvernul, intr-un mesaj pe Twitter.Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a deplans pe contul sau de Twitter "moartea a 17 pacienti de la Spitalul securitatii…