Stiri pe aceeasi tema

- Naomy, cel mai cunoscut transgender din Romania, a murit la 47 de ani. A suferit un AVC, a intrat in coma si a fost internata intr-un spital din Dortmund, Germania. Vestea trista a fost data de Antonella Lerca Duda, prietena lui Naomy. Naomy a murit la 47 de ani Cantareața transgender care a participat…

- Naomy s-a stins din viața la 47 de ani, in urma unor probleme medicale. Dupa ce a suferit un AVC, cantareața a stat in coma timp de cateva zile. Astazi a venit vestea tragica cu privire la moartea ei.

- Costel Corduneanu, unul dintre cei mai de temut interlopi din Romania, a murit la varsta de 54 de ani. Barbatul a incetat din viața pe un pat de spital din Targu Mureș. In urma lui a lasat trei copii și o soție indurerata. Corduneanu a fost casatorit cu Grațiela Cercel vreme de 16 ani. Ce […] The post…

- Furtuna Nelson a aparut in Europa și face dezastru intr-o mulțime de locuri. Pana in acest moment, patru oameni au murit, dupa ce s-au inecat in valurile uriașe. Autoritațile se așteapta ca numarul victimelor sa creasca. Iata ce șanse sunt sa vina și in Romania.

- Criticul literar Nicolae Manolescu a murit sambata, la varsta de 84 de ani, potrivit gazetarului Cristian Tudor Popescu care a publicat informația pe pagina sa de Facebook. Nicolae MAnolescu fusese internat vineri la Spitalul Elias din Capitala, in urma unui stop cardiac.

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un oraș din nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital.

- In 1876, Alexander Graham Bell primește brevetul pentru o invenție pe care el o numește telefon, iar in 1939, in Romania incepe guvernarea Armand Calinescu (7 martie-21 septembrie 1939). In 1945, s-a nascut Traian Tandin, scriitor roman de romane polițiste, iar in 2004 a murit medicul Nicolae Cajal.

- Anamaria Prodan este in doliu! Un bun prieten de-al impresarei, cunoscut om de afaceri care avea legaturi stranse cu Romania, a murit. Iata postarea facuta de vedeta din showbiz-ul romanesc, in urma cu puțin timp, pe internet!