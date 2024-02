Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, a murit sambata dimineata, transmite Vrancea24. El se afla internat la Institutul Matei Bals din Bucuresti. Cu profunda tristete si regrete, ne alaturam in doliu familiei si comunitatii Vrancei in urma trecerii in nefiinta a domnului Catalin Toma,…

- Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, a vorbit despre tacticile folosite de Rusia și s-a aratat de parere ca Romania și toate celelalte țari in care au loc alegeri in 2024 sunt „o ținta pentru ruși”, transmite HotNews.ro . Intrebata de HotNews.ro daca este de parere ca exista pericolul de…

- Trupa de new jazz din Franța, NOUT va avea premiera romaneasca cu doua concerte. Primul va avea loc marți, la Sala Elvira Popescu din cadrul Institutului Francez din București, iar al doilea, miercuri, la Sala Studio a Academiei Naționale de Muzica "Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

- Pe 21 decembrie 2023, o noua premiera a operei OEdipe va avea loc pe scena Operei Naționale din București. In abordarile sale regizorale, Stefano Poda aduce impreuna regie, coregrafie, scenografie, costume și lumini.