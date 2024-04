Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre starea de sanatate a cantareței transgender Naomy. Cum a ajuns in coma Continue reading Noi detalii despre starea de sanatate a cantareței transgender Naomy. Cum a ajuns in coma at Tabu.

- Cantareața K-pop Park Bo-ram a decedat pe 11 aprilie. Nu a fost descoperit niciun semn de crima sau sinucidere, conform unui raport de autopsie facut public luni de catre agenția sa, Xanadu Entertainment.

- Naomy este in coma? Cantareața care s-a mutat peste hotare ar fi internata in spital, avand probleme de sanatate. O fotografie publicata pe contul sau de socializare i-a șocat pe fanii sai.

- Lumea folclorului este in doliu! O indragita cantareața de muzica populara de la noi din țara a decedat pe 7 martie 2024. Dorina Grad, doamna cantecului popular de pe Valea Someșului, s-a stins din viața la varsta de 63 de ani. A decedat Dorina Grad Interpreta de muzica populara Dorina Grad a decedat…

- In ziua in care Mioara Roman a murit, Silvia Chifiriuc, actuala soție a lui Petre Roman, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj despre iubire. Cantareața de muzica ușoara face referire la Dragobete, sarbatoarea iubirii la romani.

- O cantareața de la noi trece prin clipe extrem de grele. Din pacate, tatal ei s-a stins din viața in urma cu puțin timp, iar vestea a picat ca un trasnet pentru artista. Acum ea se pregatește sa-și conduca parintele pe ultimul drum.

- Doliu in lumea muzicii populare din Oltenia. Solista Ansamblului "Doina Oltului", Victorita Cica. Cantareata avea 50 ani."Cu durere in suflet va anunt ca Victoria nu mai ehellip;", a anuntat Florin Puchina, sotul Victoritei Cica, interpreta de muzica populara. La scurt timp si prietenii si elevii artistei…

- Carmen Lela, o artista cunoscuta din Romania, a murit duminica, 21 ianuarie 2024, chiar in ziua in care implinea 38 de ani. Citește și: Un tanar a cazut intr-o prapastie de 300 de metri. Salvamontiștii au intervenit la timp A murit la un spital din Anvers, Belgia, acolo unde locuia de mai multa vreme…