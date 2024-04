Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, ii raspunde lui Rareș Bogdan, vicepreședintele partidului, care a vorbit, sambata, de „obligația”, inclusa in statutul partidului, de a candida la prezidențiale. ”Daca partidul va solicita, voi proceda ca atare”, vine raspunsul lui Ciuca. Ciuca confirma astfel așteptarile…

- Președintele PNL Arad a fost confirmat ca fiind unul dintre europarlamentarii pe loc eligibil pe care PNL ii va trimite la Bruxelles in legislatura viitoare. PNL și-a validat lista propusa pentru Parlamentul European, președintele PNL Arad, Gheorghe Falca urmand sa aiba un loc eligibil pentru un…

- Biserica este indrumare, sprijin si alinare, pentru romanii din tara, dar cu atat mai mult pentru cei din diaspora, a spus Nicolae Ciuca la o intalnire cu romanii din Spania. Nicolae Ciuca , liderul PNL, s-a intalnit cu comunitatea de romani din Madrid intr-o biserica romaneasca din Spania. In cadrul…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat despre declarațiile care dadeau ca sigur ca Romania va pierde procesul Roșia Montana. Vezi in randurile de mai jos ce a spus fostul premier. Nicolae Ciuca a facut o paralela intre Arta Militara și declarațiile facute inainte de sentința in dosarul Roșia…

- La conferința de presa susținuta alaturi de președintele PNL, Nicolae Ciuca, Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, l-a laudat pe europarlamentarul roman Rareș Bogdan."Aș vrea sa subliniez ca pentru alegerile europarlamentare, PNL are o lista puternica de candidați. Vreau sa-l menționez…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți ca prioritatea coaliției PSD-PNL este de a apara Romania de extremism. Afirmația a fost facuta in cadrul evenimentului „Living better with Europe”, cu ocazia intrunirii la București a Biroului grupului social-democrat din Parlamentul European. Marcel…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in prezent, ar fi „foarte greu” sa se poata realiza o alianta PNL – PSD si liste comune pentru cele doua „familii”, dar daca romanii isi doresc „se poate reface actuala coalitie” dupa alegeri. Intrebat, intr-o emisiune la Antena 3 , despre…