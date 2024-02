Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit marti, la Moscova, cu ministrul nord-coreean de Externe, semn al apropierii dintre cele doua tari vecine care s-a accelerat de la inceputul ofensivei ruse in Ucraina, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a marturisit ca au existat momente, in cadrul discutiilor din prima etapa a invaziei Moscovei, in care a simtit nevoia de a-i da "un pumn in fata" omologului sau rus, Serghei Lavrov, informeaza marți, 16 ianuarie, Reuters, potrivit news.ro.Dezvaluirea lui…

- Rusia a formulat mai multe condiții in schimbul carora ar accepta sa participe la negocierile pentru restabilirea pacii in Ucraina. Condițiile au fost anunțate de purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, citata intr-o știre pe care agenția oficiala de presa a Rusiei,…

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…

- Rusia a acuzat miercuri Occidentul ca incearca sa-i obstructioneze participarea la reuniunea ministeriala de la Skopje a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ce va fi boicotata de Ucraina si de tarile baltice pentru a denunta prezenta sefului diplomatiei ruse, Serghei Lavrov,…

- Dupa ce nu a reusit sa avanseze atat de mult pe cat spera in contraofensiva sa de vara, Ucraina se pregateste de o iarna in defensiva, in fata unei armate ruse care desfasoara ofensive cu forte din ce in ce mai multe in Donbas (est), ceea ce i-a permis sa preia initiativa pe frontul de est, relateaza…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a avut o noua declarație controversata, susținand ca Republica Moldova ar fi o țara vecina cu Rusia, in ciuda faptului ca, potrivit frontierelor recunoscute pe plan internațional, Republica Moldova se invecineaza doar cu Romania…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat vineri ca Moscova nu va lasa fara raspuns decizia Moldovei de a adera la sacțiunile „antirusești”, ca represalii pentru agresiunea din Ucraina, masuri aplicate și de alte state europene, citeaza agenția de presa rusa TASS,…