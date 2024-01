Poate și tu ai acasa un copilaș care este plin de energie și curiozitate, dar care, cand vine vorba de apa, poate parea speriat sau ingrijorat. Ei bine, este important sa ințelegem ca frica de apa este destul de comuna in randul copiilor și, de cele mai multe ori, este o reacție naturala. Apa este un mediu necunoscut, și pentru un copil, poate parea intimidant.Cu toate acestea, este esențial sa ii oferi instrumentele potrivite pentru a depași aceasta frica și pentru a-l face sa se simta in largul sau in apa. De aceea, noi venim in ajutorul tau cu modalitați de a-l ajuta pe cel mic sa-și depașeasca…