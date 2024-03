Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Maria Gavrila a ințeles inca de la prima ora in școala dintr-o comuna argeșeana ca singura șansa pentru ca elevii sa se intoarca in banci este sa le cumpere chiar ea carți, creioane și caiete

- Poate și tu ai acasa un copilaș care este plin de energie și curiozitate, dar care, cand vine vorba de apa, poate parea speriat sau ingrijorat. Ei bine, este important sa ințelegem ca frica de apa este destul de comuna in randul copiilor și, de cele mai multe ori, este o reacție naturala. Apa este un…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj a anunțat ca renunța la proiectul-pilot prin care peste o suta de elevi de clasa a XI-a urmau sa fie testați prin scanarea mainilor, cu un aparat nou, pentru identificarea abilitaților native pentru viitoarea cariera.

- Exista un loc din Romania unde au fost inființate doua clase pentru adultii care au abandonat scoala. Aceștia au primit o noua șansa la studii. Iata despre ce zona din țara noastra este vorba!

- Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Vizteu a anunțat o inițiativa inovatoare pentru elevii din Șerbanești și Gheraiești, precum și pentru parinții care doresc sa evite aglomerația din traficul matinal. Sub sloganul “Hai la școala cu autobuzul!”, programul pilot iși propune sa ofere o alternativa eficienta…

- In timp ce parinții lor muncesc la sute sau mii de kilometri distanța, prin Europa, copiilor dintr-un mic sat oltenesc le deschide lumea o invațatoare cu un sfert de secol de experiența la catedra. Cand i-a dus intr-o tabara la Sibiu, o fetița a crezut ca a ajuns in alta țara. Saracia ii ține captivi…

- Dragoș Bucur și Dana Nalbaru sunt casatoriți de 18 ani și impreuna au 3 copii, e vorba despre Sofia, care implinește 17 ani anul viitor in luna ianuarie, Kadri, care are 7 ani, și fetița lor adoptata, Roxana India, in varsta de 11 ani. Niciunul dintre copii nu merge la școala, ei invața acasa. In anul…

- Daca pentru un adolescent normal din punct de vedere psiho-emoțional motivele conflictului pot fi banale, in cazul celor cu probleme socio-familiale motivația este perceputa diferit, spun psihiatrii.