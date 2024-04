Unitatea Militara Bucuresti a repus la licitatie, zilele trecute, lucrarile de execuție ale sediului Unitatii Militare 0676, aflate pe strada Inclinata din Craiova. Dupa un contract esuat, care fusese semnat inca din 2017, lucrarile ar putea fi reluate undeva in toamna acestui an. Contract de peste 56 de milioane de lei Santierul pentru viitorul sediu al Unitatii Militare 0676 din Craiova se zbate de ani de zile sa iasa la lumina, insa lucrarile sunt departe de a fi finalizate. Asta dupa ce contractul initial pentru acest proiect, care fusese semnat in 2017, a fost reziliat la inceputul anului…