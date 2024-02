Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a dezmințit in mod categoric faptul ca PSD și PNL ar urma sa aiba candidat comun pentru Primaria Suceava in persoana actualului edil Ion Lungu. Afirmația lui Ioan Stan a fost facuta dupa ce pe un post național de televiziune a aparut o informație potrivit careia…

- Compania suceveana Euro Est Group va exsecuta lucrarile de reabilitare termica a cladirii Cantinei de Ajutor Social din municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. Aceasta a ciștigat licitația organizata de Primaria Suceava. ”O sa vedem cum facem cu hrana asistaților pentru ca nu o sa mai putem…

- Compania Naționala de Investiții are prevazut in bugetul pentru 2024 finanțarea necesara pentru continuarea lucrarilor la Sala Polivalenta de 5.000 de locuri de la Suceava. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa intalnirea pe care a avut-o la Iași cu ministrul dezvoltarii, Adrian Veștea. ”Se…

- La cladirea noua pentru invațamant gimnazial de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, lucrarile sunt aproape finalizate, a anunțat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. ”S-a terminat fațada exterioara, s-au tras instalațiile de utilitați, se mai lucreaza la finisajele interioare. In ultima zi lucratoare…

- La Sala Polivalenta de 5.000 de locuri din municipiul Suceava se lucreaza in continuare a anunțat primarul Ion Lungu, care s-a aflat in aceste zile pe șantierul investiției. ”Pina la sfarșitul lunii se va termina de turnat placa intre demisol și parter, la Corpul C1”, a spus primarul. The post Iarna…

- Lucrarile de construcție a Salii Polivalente din Constanța, din zona Badea Carțan, au ajuns la 62%, un progres de cinci procente fața de acum jumatate de an. Dupa amanari repetate și perioade de luni de zile de batut pasul pe loc, lucrarile ar putea suferi noi intarzieri, deoarece Ministerul Dezvoltarii…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a aflat astazi pe șantierul de la Colegiul Național ”Petru Rareș” pentru a impulsiona lucrarile la noul corp de cladire cu sali de clasa și laboratoare pentru invațamantul gimnazial. ”Se lucreaza intens la cladirea noua pentru invațamintul gimnazial de la…