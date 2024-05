Stiri pe aceeasi tema

- Echipa bucuresteana FCSB a incheiat la egalitate joi seara, in deplasare, scor 2-2, cu formatia Sepsi OSK, in etapa a sasea din play-off-ul Superligii. Articolul Sepsi – FCSB 2-2. Florinel Coman a marcat, dar a iesit in prima repriza accidentat apare prima data in Money.ro .

- Gigi Becali a avut o replica imediata dupa atacurile lui Dan Sucu la adresa arbitrajului. Dan Sucu a spus ca a fost un arbitraj ostil pentru Rapid din partea lui Marcel Birsan. Dan Sucu a mai spus ca, pentru el, Rapid a castigat derby-ul. Giulestenii au acuzat ca golul marcat de Hasani nu trebuia sa…

- Daca la baieți lucrurile scarție in play-off, unde Rapid nu a reușit inca sa caștige in play-off-ul Superligii și a coborat de pe 2 pe locul 5, in schimb la echipa feminina a giuleștenilor, lucrurile merg șnur. Azi, pe terenul de la baza Constructorul, unde se și antreneaza elevii lui Cristiano Bergodi,…

- Gigi Becali l-a anuntat primul 11 pe Nelutu Varga inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Patronul ros-albastrilor a dezvaluit ca Alexandru Baluta nu va fi fortat si va reveni pe teren abia cu Rapid. Latifundiarul din Pipera i-a lasat „mana libera” lui Elias Charalambous…

- Sepsi OSK a incheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia CFR Cluj, in etapa a doua din play-off-ul Superligii, informeaza news.ro. Articolul Sepsi OSK – CFR Cluj 1-1, in etapa a doua din playoff-ul Superligii apare prima data in Money .

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul, inclusiv zilele și orele de desfașurare, primei etape din play-off și play-out. Programul complet al play-off-ului + clasamentul la startProgramul complet al play-out-ului + clasamentul la start Sezonul regulat al Superligii s-a incheiat luni seara cu…

- Gigi Becali si-a recunoscut vina in umilinta istorica cu Rapid. Patronul de la FCSB ar fi vrut sa joace Chiriches, insa cei din staff i-au transmis ca nu are ritm de joc. Dupa ce FCSB a pierdut clar derby-ul cu Rapid, Gigi Becali a recunoscut ca a gresit tactica si ca trebuia sa joace la […] The post…

- Mihai Stan, agentul lui Alexandru Albu (30 de ani), a oferit prima reacție dupa imaginile din club cu jucatorul pe care il impresariaza și Andrei Borza (18 ani), dupa eșecul cu Poli Iași, din etapa #27 a Superligii. E haos la Rapid dupa eșecul cu Poli Iași. Albu și Borza au fost excluși din lot dupa…