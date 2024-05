Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu am comentat niciodata nicio decizie a niciunui magistrat, indiferent daca vorbim de procuror sau judecator. Eu observ o activitate la Directia Nationala de Anticoruptie, vad ca si la oamenii politici nu s-a tinut cont de vreo culoare politica, vad premieri, ca nu mai sunt luati inculpatii noaptea…

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.

- Starea de sanatate a lui Florin Piersic este tot mai buna de la o zi la alta. Recent, marele actor a transmis un mesaj de pe patul de spital. A ținut sa mulțumeasca in primul rand cadrelor medicale care s-au ocupat de problemele lui de sanatate, dar și celor care i-au fost alaturi cu gandul și s-au…

- Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer! Cunoscutul designer a fost supus unei intervenții in urma cu puțin timp! Primele declarații facute pe o rețea de socializare despre starea lui de sanatate.

- Cristina Cioran a facut plangere la poliție impotriva lui Alex Dobrescu, tatal fiicei sale, și a cerut ordin de protecție. Vedeta a facut primele declarații despre aceasta situație și a precizat ca dorește prelungirea ordinului de protecție.Cristina Cioran este mai hotarata ca niciodata sa faca orice…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei se va lupta pentru calificarea la Campionatul European din 2026 cu Portugalia, Polonia si Israel, in urma tragerii la sorți de astazi. Romania a fost repartizata in Grupa a 8-a a preliminariilor EHF EURO 2026, in urma traegrii la sorti efectuata, joi, la Copenhaga.…

- Tatal copiilor morți din Bologna a rupt tacerea! Barbatul este devastat de durere și trece prin momente cumplite de cand a aflat de tragedie. Acesta nu mai locuia cu mama copiilor lui, ci a aflat ca Ștefania și micuții au murit la puțin timp de la tragedie. Barbatul a facut primele declarații.