- Jandarmeria din Huneadoara a gasit materiale pirotehnice intr-o groapa sapata pe stadion, inainte de meciul Corvinului cu CFR Cluj, din sferturile Cupei Romaniei Betano (ora 19:30). Groapa a fost sapata in fața peluzei in care stau suporterii gazda. Gestul vine in contextul in care mai mulți ultrași…

- Autoritațile continua intervențiile in forța in cazul folosirii de materiale pirotehnice la meciurile de fotbal. Azi s-au confiscat 8,3 tone de materiale pirotehnice. Dupa reținerea liderului ultrașilor de la Rapid, Liviu Ungurean, acuzat de constituire de grup infracțional, DIICOT a realizat azi o…

- Peluza Sud 1997, care o susține pe FCU Craiova, a transmis un mesaj de protest dupa ce mai mulții ultrașii de la Steaua și Dinamo au fost ridicați de forțele de ordine. Asta dupa ce saptamana trecuta au fost arestați 3 ultrași de la Rapid, inclusiv Liviu Ungurean, liderul galeriei din Giulești. ...

- In timpul meciului cu Hermannstadt, fanii lui Dinamo n-au ratat ocazia de a-i ințepa pe rivalii de la Rapid, in contextul arestarii liderului galeriei, Liviu Ungurean, alias „Bocciu”. Dinamo a avut parte de o susținere importanta la Sibiu, in prima etapa a play-out-ului. Dintre cei 8.700 de spectatori,…

- Rapid - Farul, meci contand pentru etapa 1 a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 15 martie, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Ultrași de la Dinamo, Poli Iași și Petrolul ar fi implicați in grupul infracțional organizat condus de Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului. INFORMAȚIILE-CHEIE: Este vorba despre un dosar penal de amploare instrumentat de procurorii DIICOT;Daniel Niculae e suspectat ca ar fi fost complice cu liderii…

- Rapid a zdrobit-o pe FCSB, scor 4-0, in ultima runda a sezonului regulat din Superliga. Dupa meci, elevii lui Elias Charalambous au mers in fața galeriei. Vlad Chiricheș a fost cel care a facut pace. FCSB a fost susținuta de peste 9.000 de suporteri pe Arena Naționala. Ultrașii s-au ridicat la nivelul…

- Zi incendiara in Superliga! Cinci meciuri vor incepe de la ora 20:00, toate liveTEXT pe GSP.RO. Cine va merge in play-off-ul Ligii 1 alaturi de FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova? Mai sunt doar doua locuri puse in joc pentru care vor lupta Farul, U Cluj, Hermannstadt, UTA Arad și Sepsi.…