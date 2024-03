Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 30-a a SuperLigii de fotbal, ultima a sezonului regulat, a inceput vineri, 8 martie, cu cinci meciuri: CFR Cluj – AFC Hermannstadt 1-0, Dinamo București – UTA Arad 1-0, Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1-2, FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 și FC Botoșani – Farul Constanța 0-0.…

- Pentru ultimele doua locuri de play off, in ultima etapa din sezonul regular se lupta cinci echipe.Etapa a 30 a a Superligii 2023 2024, ultima a sezonului regular, incepe vineri, 8 martie 2024, cand sunt programate, de la aceeasi ora, 20.00, cinci partide.Partidele sunt cele in care joaca cele cinci…

- La confruntarea Farul CFR Cluj 1 1, din etapa a 29 a a Superligii, o copilita a aratat din tribuna un mesaj nostim. Dupa Dumi, copilul de sase ani care a induiosat intreaga Romanie cand a plans in tribuna, la Ovidiu, necajit de infrangerea Farul Constanta in meciul cu Dinamo 0 2 , un alt copilas a atras…

- FCSB a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Petrolul Ploiesti, intr-un meci din etapa a 29-a a Superligii, informeaza news.ro. Articolul FCSB – Petrolul Ploiesti 1-0 in etapa a 29-a a Superligii. Meciul, decis de autogolul lui Ticu apare prima data in Money .

- CFR Cluj și Farul Constanța au remizat 1-1 intr-o confruntare echilibrata din etapa a 29-a a Superligii de fotbal, disputata sambata. The post SUPERLIGA Scor egal intre CFR Cluj și Farul in etapa a 29-a a Superligii first appeared on Informatia Zilei .

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat remiza cu Farul, scor 1-1, in etapa 29 a Superligii. Condusa la Ovidiu, CFR a egalat pe final, in minutul 82, prin supergolul inscris de Ajeti. Fara victorie in ultimele doua runde, ardelenii risca sa incheie etapa la 14 puncte sub liderul…

- Etapa a 25-a a SuperLigii de fotbal a inceput vineri, 9 februarie, cu jocurile: Oțelul Galați – FC U Craiova 1948, rezultat 1-0 și Universitatea Craiova – Universitatea Cluj 2-2. Sambata, 10 februarie, s-au disputat tot doua meciuri: CSM Politehnica Iași – FC Voluntari 0-0 și CFR Cluj – Rapid București…

- FCSB merge la Craiova dupa un succes la scor, 4 0 acasa cu UTA, partida in care golgeterul actual al campionatului, Darius Olaru, a inscris de trei ori. Etapa a 23 a a Superligii este deschisa, astazi, 26 ianuarie 2024, de meciul Farul Constanta FCU 1948 Craiova, si continua pe parcursul a trei zile.Duminica,…